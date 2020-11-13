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Aktüel Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 sivil öldü"
Aktüel

Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 sivil öldü"

Pakistan, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı üst düzey Hint diplomata, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:58:44 -
Pakistan: "Keşmir'de Hindistan'ın havan saldırısı sonucu 1 sivil öldü"

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hint birliklerinin roket ve havan saldırısı sonucu bir sivilin öldüğünü, 2’si kadın 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hint birliklerince Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafındaki Tari Band ve Samahni köylerine roket ve havan saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 55 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiği, 2’si kadın 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılırken, Pakistan ordusunun saldırıya anında cevap verdiği kaydedildi.

Öte yandan, Pakistan, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı üst düzey Hint diplomata, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle protesto notası verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın bu yıl 2 bin 779 defa ateşkes ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlaller sırasında 21 sivilin hayatını kaybettiği, 206’sının ise yaralandığı aktarıldı.

Hindistan’dan da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003’te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir’de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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