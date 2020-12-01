  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:47:03 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 458 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 400 bin 482’ye yükseldi.

Son 24 saatte 66 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 91’e, iyileşenlerin sayısı 343 bin 286’ya ulaştı.

Pakistan’da 18 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 92 artarak 543 bin 975’e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artışla 17 bin 81’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 361 artışla 454 bin 879’a yükseldi.

Bu arada Kovid-19 testi pozitif çıkan Cakarta Valisi Anies Baswedan, halka, virüse karşı sağlık tedbirlerine daha fazla dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1472 artarak 67 bin 169'a yükseldi.

Son 24 saatte 1552 hasta sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 56 bin 311, aktif vakalar ise 10 bin 495 oldu.

Bugün 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 363'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 17 artarak 151 bin 724’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 41 artışla 2 bin 206’ya yükseldi.

Son bir günde 43 bin 380 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde 493 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi
Dünya

Avrupa ülkesinde bakan isyan etti! Türkiye'yi örnek gösterdi

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkedeki koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına tepki göstererek Türkiye'yi örnek gösterdi.
Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı
Gündem

Ermeni isim Karabağ'da yaşadıkları hezimetin nedenini böyle açıkladı

Ermenistan'ın eski Güvenlik Konseyi sekreteri Artur Bağdasaryan, "Ermenistan, liderlerinin dar görüşlülüğü, askeri, diplomatik ve bilgi isti..
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı, yaklaşık 1 kilo uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Ayşe Dırla ve sevgilisi uyuşturucuyu satmak için alma..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay