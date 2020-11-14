Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 165 vaka belirlendi, toplam sayı 354 bin 461’e yükseldi.

Son 24 saatte 17 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 109’a, iyileşenlerin sayısı ise 322 bin 414’e ulaştı.

Ülkede günlük vaka sayısı temmuzdan bu yana ilk defa dün 2 bini aşmıştı.

Ülke genelinde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise 11 Kasım'da yüzde 5’i geçmişti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,37’ye kadar düşmüştü.

Öte yandan, başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidilmişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

Hükümet 7 Kasım'da artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 272 artışla 463 bin 7’ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 111 artarak 15 bin 148’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin artarak 388 bin 94’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1114 artarak toplam 46 bin 209'a, aktif vakalar ise 12 bin 131'e yükseldi.

Bugün 803 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşenlerin sayısı 33 bin 772 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 306'ya ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1733 artarak 117 bin 973’e, ölü sayısı 3 artışla 1901’e yükseldi.

Son bir günde 25 bin 281 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 234 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.