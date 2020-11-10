Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1637 vaka belirlendi, toplam sayı 346 bin 476’ya yükseldi.

Son 24 saatte 23 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bine iyileşenlerin sayısı ise 319 bin 431’e ulaştı.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

Hükümet, 7 Kasım'da artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 779 artışla 444 bin 348’e çıktı.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 14 bin 761’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 475 artarak 375 bin 741’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 869 artarak toplam 42 bin 50'ye, aktif vakalar ise 11 bin 446'ya yükseldi.

Bugün 725 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 30 bin 304 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1279 artarak 111 bin 328’e, ölü sayısı 15 artışla 1864’e yükseldi.

Son bir günde 27 bin 295 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 208 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.