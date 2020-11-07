Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1502 vaka belirlendi, toplam sayı 341 bin 753’e yükseldi.

Son 24 saatte 20 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 943’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 317 bin 898’e ulaştı.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden bir artış gözlemleniyor.

Hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Bu kapsamda, aralarında başkent İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılırken, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklandı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırıldı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edildi.

Başbakan İmran Han, 3 Kasım’daki açıklamasında, ülkenin yeniden bir sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağını ifade ederek, vatandaşlardan salgınla ilgili önlemlere uymalarını istemişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 262 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 433 bin 836’ye yükseldi.



Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artışla 14 bin 540’a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 712 artışla 364 bin 417’ye çıktı.

- Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 6 Aralık'a kadar uzatıldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1168 artış gösterirken, toplam vaka sayısı 39 bin 357'ye, aktif vakalar ise 11 bin 666'ya yükseldi.

Bugün 1029 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen sayısı 27 bin 409 oldu.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1 artarak 282'ye ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı (CMCO) uygulamasının 6 Aralık'a kadar bir kez daha uzatıldığını duyurdu.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle söz konusu bölgelerde 14 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'de sona ermesi planlanan CMCO, 9 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1331 artarak 108 bin 269’a, ölü sayısı 5 artışla 1830’a yükseldi.

Son bir günde 29 bin 523 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 194 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.