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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:33:35 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1078 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 332 bin 186’ya yükseldi.

Son 24 saatte 20 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 795’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 313 bin 527’ye ulaştı.

Pakistan'da en son 29 Temmuz'da günlük vakalar 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 897 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 406 bin 945’e yükseldi.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artışla 13 bin 782’ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 517 artışla 334 bin 295’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 799 Kovid-19 vakası görülürken toplam vakalar 30 bin 889'a, aktif vakalar ise 10 bin 392'ye yükseldi.

Bugün 491 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 20 bin 248 oldu.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 249'a ulaştı.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 776 artarak 101 bin 289’a, ölü sayısı 8 artışla 1769’a yükseldi.

Son bir günde 23 bin 81 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 156 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.


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