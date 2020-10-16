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Aktüel Pakistan dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke oldu
Aktüel

Pakistan dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke oldu

Başbakan İmran Han'ın Danışmanı Dr. Şahbaz Gill, Pakistan'ın dünyada Türkiye’den sonra kalp stenti üretebilen ikinci Müslüman ülke olduğunu belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:29:36 -
Pakistan dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke oldu

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın, bugün Başbakan İmran Han tarafından açılan tesisle dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke olduğu bildirildi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, başkent İslamabad’daki Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) bünyesinde Han tarafından ülkenin ilk yerli kalp stenti üretim tesisi açıldı.

Han, açılışta yaptığı konuşmada, mutluluğunu ifade ederek, söz konusu üniversiteyi başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Pakistan’ın bu tesisle birlikte dünyada kalp stenti üretebilen 18’inci ülke olduğu belirtildi.

Öte yandan, Başbakan Danışmanı Dr. Şahbaz Gill ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın dünyada Türkiye’den sonra kalp stenti üretebilen ikinci Müslüman ülke olduğunu kaydetti.


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