Pakistan Dışişleri Bakanı: Biz barış istiyoruz Hindistan, Pakistan’tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilotun Pakistan’ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı.

Hindistan, Pakistan’tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilotun Pakistan’ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı. Hindistan Medyası Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan’tan tarından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman ‘ın Pakistan’ı övdüğü ve Hint medyasını ‘savaş histerisi’ içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü. Pakistan Dışişleri Bakanı: “Biz ’barış istiyoruz’ mesajını iletmek istedik” Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu’ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, “ Onlara ‘sizin kederinizi arttırmak istemiyoruz, vatandaşlarınızın acı çekmesini istemiyoruz, biz barış istiyoruz’ mesajını iletmek istedik” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.