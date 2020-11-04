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Aktüel Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderinden, İslamabad Büyükelçisi Yurdakul'a deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyareti
Aktüel

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderinden, İslamabad Büyükelçisi Yurdakul'a deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 07:26:35 -
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderinden, İslamabad Büyükelçisi Yurdakul'a deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyareti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'a İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İslamabad Büyükelçisi ve kardeşimiz İhsan Mustafa Yurdakul beyefendiyi ziyaret ederek İzmir'de meydana gelen deprem sonucu oluşan can ve mal kaybından duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik." değerlendirmesinde bulundu.


Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediklerini ve yaralıların eski sağlıklarına kavuşmaları için dua ettiklerini belirten Hak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerinin yanındadır." ifadesine yer verdi.

Yurdakul ise Hak'a ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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