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Aktüel Pakistan Avrupa'da yayılan İslamofobi'den endişeli
Aktüel

Pakistan Avrupa'da yayılan İslamofobi'den endişeli

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:21:23 -
Pakistan Avrupa'da yayılan İslamofobi'den endişeli

İSLAMABAD (AA) - Pakistan yönetimi, İslamofobi’nin Avrupa’da yayılması sebebiyle endişeli olduğunu ve bununla ilgili "derhal önlem alınması" gerektiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in eş başkanlık ettiği "5. Pakistan Avrupa Birliği Stratejik Diyaloğu” toplantısının video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kureyşi'nin, Borrell’e, Pakistan halkının da aralarında bulunduğu dünya genelindeki Müslümanların bazı Avrupa ülkelerinde büyüyen İslamofobi eğiliminden endişeli olduğunu dile getirdiği, bu durumla ilgili "derhal önlem alınması" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Toplantıda bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mevcut durumunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerini azaltmak için her iki tarafın aldığı önlemlerin paylaşıldığı kaydedildi.

Geçen sene haziranda imzalanan Pakistan-Avrupa Birliği Stratejik Angajman Planı’nın (SEP) uygulanmasının gözden geçirildiği de bildirilen açıklamada, her iki tarafın söz konusu planın uygulanmasına yönelik ilerlemeden memnuniyetlerini ilettikleri vurgulandı.

Açıklamada, iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşmesini teşvik eden SEP'in, ileriye dönük, dinamik ve kapsayıcı bir iş birliği çerçevesi sunduğunun altı çizildi.

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