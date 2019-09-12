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Paket süt ile yoğurt mayalanır mı? Paket süt ile yoğurt yapılır mı?

Şehir hayatının yaygınlığı sebebiyle merkezde oturan ailelerin doğal ürünlere ulaşması pek mümkün olmayabiliyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:53
Paket süt ile yoğurt mayalanır mı? Paket süt ile yoğurt yapılır mı?

Ulaşmak mümkün olsa evinizde süt kalmadığında hazır yoğurt tüketmek mecburiyetinde değilsiniz. Vereceğimiz tarifleneredeyse aynı tadı alacağınız bir yoğurt hazırlama imkanınız olacak.

Malzemeler:

1 paket süt

1 kaşık yoğurt mayası

Yapılışı:

Paket sütü tencere ilave edin ve elinizi yakmayacak sıcaklığa ulaştığında ocağı kapatın ve mayalayacağınız kaba aktarın.

Mayalayacağınız kabın küçük olması yoğurdunun bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesine büyük oranda katkı sağlayacaktır.

Aktardığınız süte mayayı da ilave ederek tahta bir kaşıkla karıştırın.

Kabınızı kapatıp 5 saat ılık bir ortamda mayalamaya bırakın.

Beş saatin ardından yoğurdu dolaba kaldırıp ağzı açık bir vaziyette 6-7 saat kadar daha bekletin.

Bu sürenin ardından yoğurdunuz hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:53
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