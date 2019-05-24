‘Paket doğru hedef’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İvme Finansman Paketi için, “Doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların katma değerini, milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Destek programının orta ve uzun vadeli etkiler oluşturabilecek bir program olduğunu vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, “Adım çok doğru. Diğer yandan bu yöndeki politikaların kısa vadede çözüm bekleyen konulara ilişkin uygulamalarla desteklenmesi de etkiyi artırır. Ayrıca önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz” dedi.