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Dünya 'Pahalı bir seçim faturası olacak' uyarısı! Hamas'tan ABD'ye tepki
Dünya

'Pahalı bir seçim faturası olacak' uyarısı! Hamas'tan ABD'ye tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-25 00:21:00 -
'Pahalı bir seçim faturası olacak' uyarısı! Hamas'tan ABD'ye tepki

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'yi, Gazze Şeridi'ndeki İsrail "soykırımına" karşı çıkan üniversite öğrencilerinin gösterilerine engel olarak "bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal etmekle" suçladı. Rişk, "Bugünün öğrencileri geleceğin liderleridir ve onların bugün bastırılması, Biden yönetiminin er ya da geç ödeyeceği pahalı bir seçim faturası anlamına gelir." dedi.

Rişk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "ABD yönetimi, Gazze Şeridi'nde neo-Nazi Siyonistlerin gerçekleştirdiği soykırımı reddettikleri için (öğrencilerin) bireysel hakları ve ifade hakkını ihlal ediyor." ifadelerini kullanan Rişk, "ABD polisinin üniversite öğrencilerini ve öğretim üyelerini temsil ettikleri ahlaki değere bakmadan gözaltına aldığını" kaydetti.

Rişk, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin halkına karşı yürütülen acımasız saldırıların ortağı olduğunu belirterek, "Bugünün öğrencileri geleceğin liderleridir ve onların bugün bastırılması, Biden yönetiminin er ya da geç ödeyeceği pahalı bir seçim faturası anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan ve yüzlerce kişinin gözaltına alınmasına sebep olan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı.

ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor
ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

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