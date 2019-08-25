0553 313 94 23

Paçavra’nın ‘köşe karalaycısı’ Kur’an kurslarını hedef aldı! ‘Başörtülü çocuklar imajımızı zedeliyor’

Cumhuriyet yazarlarından Işıl Özgentürk, kaleme aldığı yazısında Türkiye’yi yabancılara nasıl kötülediğini marifetmiş gibi anlatırken, Kur’an kurslarını da hedef göstererek başörtüsü hazımsızlığını ifade etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
Paçavra’nın ‘köşe karalaycısı’ Kur’an kurslarını hedef aldı! ‘Başörtülü çocuklar imajımızı zedeliyor’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Her fırsatta milletin kararlarına karşı duran, İslam’ın gereklerine karşıt tavırlarıyla gündemde kalan Cumhuriyet’in yazarlarından Işıl Özgentürk, “Şüphe et ki, doğruyu bulasın…” başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'yi yabancılara nasıl kötülediğini anlattı. Özgentürk, başörtülü miniklerin de ülke adına kötü bir görüntü olduğunu savunarak hem Kur’an kurslarına hem de başörtüsüne saldırdı.

Can Dündar dışarıda, Özgentürk içeride kötülüyor!

Özgentürk, ülkeyi nasıl güzelleyebileceğine yer verdiği yazıda, Türkiye’nin noksanlarının da nasıl genelleştirebileceğini anlatırken, “İki yabancıyı bu kez havaalanından aldıktan sonra şehir içinden merkeze götürüyorum. Karmakarışık bir trafik, sağdan soldan sollayanlar, yabancıların bir anda dilleri tutuluyor, korku tüneline girmiş gibiler. Onları şehrin merkezinde sıradan bir otele yerleştirip başlıyorum gezdirmeye” ifadeleriyle başladığı yazıda Kur’an kurslarının da ülke için kötü bir imaj oluşturduğu algısını yürütmeye çalışarak, “Arabamızı önce muhafazakâr bir semtteki bir kız Kuran kursunun önünde bekletiyorum, az sonra çocuk yaştaki kızlar, başları örtülü, ellerinde kitaplarıyla çıkıyorlar, yüzlerinde hiçbir neşe ifadesi yok” dedi. Başörtüsü düşmanlığını dile getiren paçavra yazarı, Kur’an kurslarının ve başörtülü miniklerin ülkeyi kötü gösterdiğini iddia ettiği yazıda ülkenin eksik yönlerini yabancılara gösterirken genele teşmil ederek Türkiye’yi nasıl kötüleyebileceğini anlatmaya devam etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:02
  1. Cumhuriyet
  2. Can Dündar
  3. İslam
  4. Işıl Özgentürk
  5. Kur'an kursu

YORUM YAZ

  • Edirne kahramanı Edirne kahramanı 1 sa önce
    Bende sizin imajınızın ...
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    O o inden gectigin kuran kuşunun adını yeti i yazmassan şerefsizsin yüzlerinde mutluluk yokmuş ulan çüş sren gebetince müslüman mezatprligiba gommeyin bu kariyi aşık oldugy hristiyan yada Yahudilerin mezarlığına gömün böyle bi dinsiz müslümanlar ragaysiz eder yeter artık ulan Müslümanlıkla ugrastiginuz sen benim çocuğumun başörtüsüne karisacaksin kafanı go,unu kırarım siz başka laftan anlamazsinsrni dinin anadiyecgim senin
  • Neden terörist gazete olduğun görülüyorNeden terörist gazete olduğun görülüyor1 sa önce
    Batının vahşiliğini görmeyip insani ahlaki olmayan yönlerini anlamayamayan bozuk kafa. Batı şakşakçılığını bu kıt akıllıya yaptırıyor.
  • CEVAT CEVAT 2 sa önce
    YASASIN CEHENNEM KAFIRLER MUSRIKLER VE MUNAFIKLAR ICIN.....ADI MUSLUMAN OLUPTA KAFIR OLANLAR.........GIDECEGINIZ SOON DURAKK....CAHIMIN GALLA KUYUSU .....KESKE DEMEK FAYDA VERMEYECEK
  • ssseeessseee2 sa önce
    SU HALINLE BI AYNAYA BAKSAN AYNA SENDEN KORKACAK AMA SENIN CESARETIN YOK BAKMAYA CÜNKÜ KENDIN KENDINDEN KORKACAK BI GÖRÜNTÜN VAR BIZDE BU SURATA KÖPEKLER YALAMIYOR BIZI RAHAT BIRAKIN KENDINIZLE UGRASIN YETER AVRUPA PIYONLARI
  • osmanlı torunuosmanlı torunu2 sa önce
    fikirlerine katılmasam da başörtülü kardeşlerimizin ve genel olarak medresede eğitim gören kardeşlerimizin coşkulu veya neşeli olmamaları ve bir çoğunun aile zoruyla ya da emrivakiyle eğitim aldıkları da yadsınamaz bir gerçek..Ailelerimizde çocuklara sevgi ve iletişim zayıf olduğundan kendi yapamadığımız şeyleri o çocuklara dayatmamız da pek adil olmuyor malesef...Diyanetin hocaları ya da ehli sünnet cemmatlardeki sayısız fıkıh görmüş hocalarımızdan yüzde kaçı bir Metin BALKANLIOĞLU ya da İhsan ŞENOCAK veya Yasin GÜNDOĞDU hoca gibi coşkuludur...Hocalar, sözümona ümmet liderleri, ve aileler nekadar coşkulu ve samimiyse medrese ilmi gören kardeşlerimiz de okadar coşkulu samimi olacaktır..Bu haberleri vermekle haber yapmış olmuyorsunuz..Hangi köşe yazarınızın dertli suya sabona dokunur yazıları var..varsa da bunları nekadar gündemde tutabiliyorsunuz..Küffar görevini yapar yapacak da ...bizler ne kadar dürüstüz ne kadar kılıçtan korkuyoruz ve dilimize gem vurmuşuz ilk önce bunun hesabını yapmamız ve aynaya bakmamız ve buna göre yol almamız gerekmez mi...Ben hergün söyliyim bu hain bu kötü bu ümmet için bunu demiş bu bilmem ne...Kardeşim var mı ümmeti coşturan ve koşturan bir projeniz ve haberleriniz bundan haber veriniz..
  • GerçekGerçek2 sa önce
    Allah ben sizleri bölük bölük yarattım ki birbirinizi tanıyın sevin diye. İnsana bak elinde olmayan yetkiyle ilahlik tasliyor yazıklar olsun size. Hicmi güzellik görmüyorsun kur an okuyan insanda ne kadar körelmiş kalbin gözün hicmi vicdanın yok oda bir canlı üstelik aklı var Allah a inanmış onun dediklerini yapıyor sana olan zararı nedirki birgün git bak bakalım camilere oranın havadini kokla içine çek namaz kılan müslüman lari incele kalbini aç gözünü aç sonra da elini aç tövbe et inşallah Allah sana hidayet nasip eder. Amin.
  • FaşistlerFaşistler2 sa önce
    Sana ne sen kendi yuzune bak faşistler
  • KeremKerem2 sa önce
    Bir vatandaş olarak bende senin imajimizi zedelediğini düşünüyorum.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc2 sa önce
    Halâ chp'ye, hdp'ye,kemalistlere,laiklere,sözcü, cumhuriyet vb sol ve islâm düşmanlarına müslüman yada müslümanlara düşman değil veyahut tarafsızlar diyenlerin ne kadar CAHİL ne kadar AHMAK oldularını her seferinde gözlerinin ve kulaklarının içine soka soka ,gösteregöstere ilan eden islâm düşmanlarına rağmen halâ onların safında yer alan müslümanları görünce insanın ister istemez içi acıyor, aklı almıyor...ALLAH ONLARA HİDAYET VERSİN NASİP DEĞİLSE DE MÜSLÜMANLARDAN YAZMASIN...YAZIKLAR OLSUN O AHMAKLARA VE CAHİLLERE...EN ÇOK İSLÂMA ZARAR VEREN İŞTE BUNLAR.CHP, Hdp,komünist partili vb partilerde olup veya kemalist,laik vb ideolojilerden olup namaz kılanlar var. Bu nasıl bir inanç hiç mi utanmıyorlar namaza duruken ALLAH'a ve RESÛLÜNE ve dinine savaş açanlarla yan yana durmalarına rağmen, nasıl bir inanç bu...BİLEM VARSA SÖYLESİN.
  • NurNur2 sa önce
    İmaja gel!! Gelmiş 70 yaşına gençlik taslıyor kendin ol maskeli suratınla gençlerle uğraşma. İmaj insanlıktır sevgidir merhamettir dostluktur paylaşmaktır saygıdır tevazudur Allahın emirlerini yerine getiren insanlara karışma hakkını nereden buluyorsun bayan kimsin sen önce sen kendi imajını düzelt yaşını başını almışsın ama boş yaşamışsın Allahın hidayet vermediklerindensin yazık o başını kapayan gençlerini de anlayamazsın Allah o hissi vermemiş demek hak etmedin hissetmedğin şeyler için ahksm kesme kimsenin dinine karışma senin dinin sana bizim dinimiz bizenereni açarsan aç ama müslümanlara karışma haddini bil
  • DALLIDALLI2 sa önce
    CUMHURİYETİ DEMOKRASİYİ İNSAN HAKLARINI İÇİNE SİNDİREMEYENLER KENDİ KAFALARINDAKİ FAŞİZMİ SAVUNUR.TÜRKİYEDE DİKDATÖRLÜK OLSAYDI BÖYLE BOLKESEDEN BASIN HÜRRİYETİ BULAMAZLARDI.EH BAKARSIN BİR GÜN BİR VİCDANLI SAVCI Bİ SORUVERİR.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR2 sa önce
    senin o imajını KÖPEKLER yalasın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şahinbey Belediyesi meslek edindirme kursları
  1. Şahinbey Belediyesi meslek edindirme..
  2. Bir Kürt, şarap fabrikasında..
  3. MEB'den özel okul açılmasına yeni..
  4. Çukurova’da stratejik plan kabul edildi
  5. "Ölmek istemiyorum, bize yardım edin"
  6. Leylekler İstanbul semalarında
  7. İran'da işçilerin 'maaş' protestosu
  8. Atladığı yeri haberlerde izleyince..
  9. Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel..
  10. Başkan Pekmezci, park bahçelerde..
  11. Lübnan Başbakanı Hariri: “İsrail’in..
  12. Didim’de karada ve denizde 79 göçmen..
  13. Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den..
  14. Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
  15. Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
  16. TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
  17. Türkiye resmen ilan etmişti! Bir..
  18. Kumluca’da 1. Büyükalan Şenlikleri
  19. Vefa ve kardeşlik buluşması
  20. OSMEK’te bilgiler sanat eserine..
  21. Göçerler, DAP sayesinde yayla..
  22. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis..
  23. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu:..
  24. Avşar, Malazgirt Zaferinin yıl..
  25. Ne toprak var ne de tazminat! ABD'li..
  26. Ordu proje üretiyor
  27. Şahinbey Belediyesi’nden satranç kursu
  28. Fenerbahçe’de Reyes’in sözleşmesi..
  29. Doğu’da 2 ilde sağanak yağış..
  30. Sapkınlar için LGBTİ ‘olimpiyatları’..
Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

Günün Karikatürü

25 Ağustos 2019
Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek