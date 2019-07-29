0553 313 94 23

Paçavra Cumhuriyet’in derdi belli oldu “Yöneten sınıf artık Kemalist değil!”

Cumhuriyet Yazarı Ergin Yıldızoğlu, asıl dertlerinin devletteki İslâmi dönüşüm olduğunu şu ifadelerle aşikar etti: “Dev­leti yönetmekle sorumlu sınıf değişti. Ye­ni sınıf, artık kemalist, aydınlanmacı/se­küler orta sınıflardan değil, siyasal İsla­m’ın içinden geliyor.”

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
Paçavra Cumhuriyet’in derdi belli oldu “Yöneten sınıf artık Kemalist değil!”

 Oğuzhan Çağlar   yeniakit.com.tr 

Hükümet karşıtı eylemleri ve projeleri destekleyerek hükümeti düşürme çabalarına giren ve halkın taleplerine karşıt tavırlar sergileyen Cumhuriyet’in gerçek acısı ortaya çıktı. Cumhuriyet’in sözde ‘yazar’ı Ergin Yıldızoğlu bugünkü yazısında, Ak Parti hükümetinin devleti yöneten kademede yer alan kemalistleri tasfiye ettiğini söyleyerek, “Bu değişimin sürek­liliğinin güvenceye alınabilmesi için eği­tim sistemi, ilkokuldan, çocuk kitapların­dan başlayarak, üniversiteye kadar yıkı­larak yeniden şekillendirildi.” ifadeleriyle asıl dertlerinin devletteki “İslamlaşma” olduğunu ortaya koydu.

Toplum değerlerine karşı duyarsızlar!

Toplumun yara olarak kabul ettiği ve topyekûn bir şekilde karşıt görüş bildirdiği her türlü oluşumu destekleyen Cumhuriyet paçavrası, bugünkü yazılarında da toplumun sorun olarak kabul ettiği oluşumları destekleyen ve milletin değerlerini hiçe sayan ifadelere yer verdi. Sözde ‘yazar’ Yıldızoğlu sadece asıl dertlerinin ne olduğunu açıklamakla kalmayıp, 15 Temmuz Destanı’na da “15 Temmuz ‘dar­be’ şeyi” ifadeleriyle hakaret etti. Yine paçavra ‘yazar’larından Enver Aysever, milletin kabul etmediği ve destekleyici yasaların kaldırılmasını istediği eşcinselliğe özendirici yayınlar yapan dizilerin sıkıntılı bir sonuç doğurmayacağını, “Ben daha hayatımda dizi izleyip kendi cinsine ilgi duyana rastlamadım.” sözleriyle savundu. Örsan K. Öymen ise, halktan tam destek bulan uluslararası faaliyetler için “AKP’nin ve MHP’nin, PKK-PYD, FETÖ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege karasuları, Suriye, Irak, İran ve S-400 füzeleri konusunda söyledikleri, havada uçuşan arkası boş sözlerden ibarettir.” ifadelerini kullanarak, Cumhuriyet paçavrasının millet karşıtı tutumunu gözler önüne serdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
  1. Cumhuriyet
  2. Ergin Yıldızoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaya böyle seslendi: Rumları masaya oturtun
    1. Dünyaya böyle seslendi: Rumları masaya..
    2. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de..
    3. THOF ‘tan ‘Biz Türkiye’yiz Tekerlekli..
    4. Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir?..
    5. Boyabat hayvan pazarında kurbanlık..
    6. "Huawei Y9 Prime 2019" ağustosta..
    7. Erdoğan talimatı verdi! Türkiye'den..
    8. Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı..
    9. Çanakkale’de drone ile havadan trafik..
    10. Avrupa borsaları
    11. Çaresiz annenin haykırışı:..
    12. Esnaf sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
    13. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip..
    14. Muhtaçların Cansuyu! 21 ülkede kurban..
    15. Samsung TV'lerde geri ödeme kampanyası
    16. Rusya’daki gösterilerde binden fazla..
    17. Didim’de berberler çırak sorunu yaşıyor
    18. Pazaryerlerinde özel temizlik
    19. Paçavra Cumhuriyet’in derdi belli oldu..
    20. Mantar şeklindeki peribacasına büyük..
    21. Sivas'ta trafik kazası: 4'ü polis 6..
    22. ÜÇGE Türkiye Perakendeciler..
    23. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2..
    24. Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası
    25. THY, 107 ülkede 41 bin 800 haberle..
    26. Çarpışan iki tır paramparça oldu
    27. Horasan İlçe Jandarma Trafik..
    28. (Özel) Freni boşalan halk otobüsünün..
    29. TESK'ten "vergi indirimi" çağrısı
    30. Adana’da kurbanlıklar satışa çıktı
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu