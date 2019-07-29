Paçavra Cumhuriyet’in derdi belli oldu “Yöneten sınıf artık Kemalist değil!”

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Hükümet karşıtı eylemleri ve projeleri destekleyerek hükümeti düşürme çabalarına giren ve halkın taleplerine karşıt tavırlar sergileyen Cumhuriyet’in gerçek acısı ortaya çıktı. Cumhuriyet’in sözde ‘yazar’ı Ergin Yıldızoğlu bugünkü yazısında, Ak Parti hükümetinin devleti yöneten kademede yer alan kemalistleri tasfiye ettiğini söyleyerek, “Bu değişimin sürek­liliğinin güvenceye alınabilmesi için eği­tim sistemi, ilkokuldan, çocuk kitapların­dan başlayarak, üniversiteye kadar yıkı­larak yeniden şekillendirildi.” ifadeleriyle asıl dertlerinin devletteki “İslamlaşma” olduğunu ortaya koydu.

Toplum değerlerine karşı duyarsızlar!

Toplumun yara olarak kabul ettiği ve topyekûn bir şekilde karşıt görüş bildirdiği her türlü oluşumu destekleyen Cumhuriyet paçavrası, bugünkü yazılarında da toplumun sorun olarak kabul ettiği oluşumları destekleyen ve milletin değerlerini hiçe sayan ifadelere yer verdi. Sözde ‘yazar’ Yıldızoğlu sadece asıl dertlerinin ne olduğunu açıklamakla kalmayıp, 15 Temmuz Destanı’na da “15 Temmuz ‘dar­be’ şeyi” ifadeleriyle hakaret etti. Yine paçavra ‘yazar’larından Enver Aysever, milletin kabul etmediği ve destekleyici yasaların kaldırılmasını istediği eşcinselliğe özendirici yayınlar yapan dizilerin sıkıntılı bir sonuç doğurmayacağını, “Ben daha hayatımda dizi izleyip kendi cinsine ilgi duyana rastlamadım.” sözleriyle savundu. Örsan K. Öymen ise, halktan tam destek bulan uluslararası faaliyetler için “AKP’nin ve MHP’nin, PKK-PYD, FETÖ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege karasuları, Suriye, Irak, İran ve S-400 füzeleri konusunda söyledikleri, havada uçuşan arkası boş sözlerden ibarettir.” ifadelerini kullanarak, Cumhuriyet paçavrasının millet karşıtı tutumunu gözler önüne serdi.