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Kadın - Aile Paçanga nasıl yapılır? Paçanga böreği yapılışı?
Kadın - Aile

Paçanga nasıl yapılır? Paçanga böreği yapılışı?

Kolay paçanga böreği tarifi | Sofralarını leziz bir tarifle taçlandırmak isteyenler paçanga böreğinin nasıl hazırlandığını merak ediyor. Peki, paçanga böreği için hangi malzemeler gerekli? Paçanga böreği yapılışı | Paçanga böreği denenmiş tarif

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:42:00 -
Paçanga nasıl yapılır? Paçanga böreği yapılışı?

Paçanga böreği yapılışı | Pastırmayla hazırlanan leziz bir börek tarifi arıyorsanız; mutlaka paçangayı denemelisiniz.

Paçanga böreği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet yufka
  • 150 gram pastırma
  • 150 gram aşar peyniri
  • 1 adet domates
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Paçanga nasıl yapılır?

Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.

Ardından pastırma, domates ve biberleri dilimleyin.

Yufka dışında tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Yufkayı üçgenler halinde kesin.

Yufkalara iç harçtan pay edin.

Yufkaları sigara böreği gibi sarın.

Ardından böreğinizi kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

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