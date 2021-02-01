Paçanga nasıl yapılır? Paçanga böreği yapılışı?
Kolay paçanga böreği tarifi | Sofralarını leziz bir tarifle taçlandırmak isteyenler paçanga böreğinin nasıl hazırlandığını merak ediyor. Peki, paçanga böreği için hangi malzemeler gerekli? Paçanga böreği yapılışı | Paçanga böreği denenmiş tarif
Paçanga böreği yapılışı | Pastırmayla hazırlanan leziz bir börek tarifi arıyorsanız; mutlaka paçangayı denemelisiniz.
Paçanga böreği tarifi
Malzemeler:
- 1 adet yufka
- 150 gram pastırma
- 150 gram aşar peyniri
- 1 adet domates
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Paçanga nasıl yapılır?
Öncelikle kaşar peynirini rendeleyin.
Ardından pastırma, domates ve biberleri dilimleyin.
Yufka dışında tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Yufkayı üçgenler halinde kesin.
Yufkalara iç harçtan pay edin.
Yufkaları sigara böreği gibi sarın.
Ardından böreğinizi kızgın yağda pişirin.
Afiyet olsun.