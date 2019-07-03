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Özvatanspor profesyonel ellere emanet

SV Özvatanspor teknik direktörlük koltuğuna eski profesyonel futbolcu Dursun Akça’yı getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
Özvatanspor profesyonel ellere emanet

SV Özvatanspor teknik direktörlük koltuğuna eski profesyonel futbolcu Dursun Akça’yı getirdi.


Kayseri’nin Özvatan ilçesinin ismini Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşatan gurbetçiler, kurdukları SV Özvatan futbol takımını 2019-2020 sezonunda Dursun Akça’ya emanet etti.


Teknik Direktör Dursun Akça "Bizim de, SV Özvatan‘ın da hedefleri var. Hedeflerimiz çok uyuştuğu için tercihimizi buradan yana kullandık. Sağolsun başkanımız Salim Cirit, bizim burada olmamız konusunda çok özveride bulundu. Hedeflerimizin uyuşması bizim için en önemli etkenlerden bir tanesi ayrıca SV Özvatan önemli bir camia" dedi.


Bu sezon bir üst lige çıkmak için çaba sarfedeceklerini dile getiren Akça, "Geçen sezon bir üst lige çıkma şansını son anlarda kaybetti. Biraz kadro konusunda sıkıntımız var, yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Giden oyuncularımız, yeni katılan oyuncularımız var. Biraz geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Bunun için şu an çalışmalar yapıyoruz. Umarım iyi bir kadro kurup, birlikte iyi bir sezon başlangıcı yaparız" dedi.


1975 doğumlu Dursun Akça Bozüyükspor, Bilecikspor, Bucaspor, Çanakkale Çanspor, Muğlaspor, İnegölspor, Adana Demirspor, Gaziosmampaşa kulüplerinde futbol oynamıştı.


Sportif Direktör Kadir Çaça, "Bazı bölgelerde eksik yerlerimiz var, onları doldurmaya çalışıyoruz. İzleyenlere zevk veren bir oyun sergilemek istiyoruz. Güzel, pozitif futbol, seyir zevki veren bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilirsek sonucunda da başarıyı yakalarız. Taraftarımızın maça gelmesini ve bizlere destek olmasını istiyoruz" dedi.


SV Özvatanspor şu ana kadar SV Böblingen’den Batuhan Toprak, SV Gablenberg’ten orta saha oyuncusu Ömer Köseoğlu, SSV Zuffenhausen’den stoper Güney Şahin, SV Eintracht Stuttgart’tan sol bek Tayyar Akkuş, SV Rot’tan stoper İsmail Onmaz, TSV Mühlhausen’den kaleci Mert Civantürk’ü kadrosuna kattı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
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