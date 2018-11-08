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Ozon tabakasındaki delik kapanıyor

1980'lerde farkedilen ve önüne geçilemeyen Ozon tabakasının incelmesi olayı yavaş yavaş kayboluyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:08
Ozon tabakasındaki delik kapanıyor

zon tabakasında incelmenin oluşmaya başladığı ilk olarak 1980'lerde ortaya çıkmıştı. Tabakadaki incelme sorununun yavaş yavaş ortadan kalktığı gözlemlendi. Ve yapılan tahminlere göre Kuzey Yarımküre'de yer alan ozon tabakasındaki incelme, 2030 yılında tamamen iyileşmiş olacak. Antarktika için ise 2060 yılı işaret ediliyor.

Sorun insanlar!
Yeni yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, bu durumu küresel anlaşmaların başarabileceklerine örnek olarak gösteriyor. Ozon tabakasında bu kadar büyük ve bu kadar zor iyileşen incelikler olmasının baş sorumlusu ise insanlar ve onların keşfettikleri CFC gazları. 

Özellikle doksanlı yıllarda üst ozon katmanının neredeyse yüzde onu yok olmuş durumdaydı. 2000 yılından bu yana ise katman yavaş yavaş da olsa düzenli ve sağlıklı bir şekilde yenileniyor.

Ozon tabakasındaki iyileşme pek çok bilim insanı tarafından ileriye doğru atılmış olarak bir adım olarak görülse de, özellikle Çin gibi büyük ekonomilere sahip ülkelerin dikkatsiz adımlar atmaları ya da düzenlemelerden esneklik istemeleri iyileşme sürecinin tamamlanmasını engelleyebilir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:08
  1. ozon tabakası
  2. ozon

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