Özoğuz’dan Akit’e sessiz sedasız ziyaret! Ekrem duyarsa konser iptal… Haberimiz olsa çay demlerdik Gökhan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yalakadan sanatçı olmaz’ sözleri hafızalardaki yerini korurken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine gelmesi sonrası konserleri kapıp cebini dolduran Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Akit’in ilkeli yayıncılığından zaman zaman rahatsızlık duyan ve çeşitli ithamlarda bulunmaktan geri durmayan Özoğuz, paylaşımında Akit Medya Grubu’nun önünde çektiği kısa bir videoya yer verdi. Özoğuz’un görülmemek için Yeni Akit’e komşu binanın bahçesinden çekimi yapması ayrıca dikkat çekti.

Ekrem’in PR ajansı gibi

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturması sonrası yaptığı çıkışlarla çokça gündeme geldi. Adeta İmamoğlu’nun PR ajansı gibi çalışan Özoğuz, İBB seçimi sonrası yaptığı paylaşımda İmamoğlu’nu Mustafa Kemal’e benzetmiş ve kendi mahallesinden büyük tepki toplamıştı.

Bir başka paylaşımında ise, ‘Sülün Osman’ olarak tanınan İmamoğlu’nu “İyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu” olarak tanımlayan Özgoğuz, İmamoğlu’nun Elazığ’daki deprem bölgesini gittiğini hatırlatıp duyar kasarken, aynı İmamoğlu’nun deprem ziyareti sonrası çıktığı kayak tatiline karşı tek kelime söz ettirmemişti.

1 gecede 120 bin lira cepte

İBB Başkanı İmamoğlu, Özoğuz’un yaptığı PR çalışmalarının karşılığını konser kıyağı ile verdi. 29 Ekim için bir konser düzenleyen İmamoğlu, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi isimleri sahneye çıkartıp bir gecede belediyenin binlerce lirasını çarçur etti. Konserden bir süre sonra ortaya çıkan belgelerde İmamoğlu’nun Gökhan Özoğuz’u 150 bin TL karşılığında sahneye çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Öten yandan, Gökhan Özoğuz’un paylaşımını değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, “Yeni Akit’in önüne kadar gitmişsin ama içeri girseydin bilinç altındaki duyguları açığa çıkarır, mescitte 2 rekat namaz kılar ve çıkardın” gibi yorumlarda bulundu.