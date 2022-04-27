Öznur Sirene: Yaptırıma rağmen Ruble yükseldi
Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara rağmen ekonomisinin istikrarlı bir şekilde güçlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara rağmen ekonomisinin istikrarlı bir şekilde güçlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Sirene yaptığı değerlendirmede, “Rusya'nın para birimi ruble bugün Euro karşısında iki yılın zirvesini gördü. Rusya bu kadar yaptırıma maruz kalıp para biriminin değerini yükseltebilen tek ülke olmalı. Putin, Ukrayna savaşı hamlesi öncesinde ülkesine yaptırım uygulanacağını hesap katıp A, B hatta C planlarını bile yapmıştı. ‘Rus ekonomisi çökecek’ yazan ekonomistler, ‘Rusya dünyada izole olacak’ yazan siyaset bilimciler, Rusya'nın gücü ve siyaset zekasını çok küçümsediler” ifadelerini kullandı.