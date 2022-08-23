Öznur Küçüker Sirene’den Türkiye’ye büyük övgü

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’nin dış politikada attığı adımlar ve yürüttüğü başarılı politikalar sonucunda birçok başarı elde etti. Son olarak Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü başarılı arabulucuk sonucunda gıda krizi ile yüz yüze kalan ülkelerin sorunu kökünden çözüldü. Şimdi de Rusya ve Ukrayna arasındaki barışı tesis etmek için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Türkiye’nin dış politikada de bulunan Türkiye’ye ilişkin Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den dikkat çeken bir analiz geldi.

Sirene, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Körfez ülkeleri Katar'a ambargo uyguladılar, Türkiye Katar'a destek oldu, sonra tıpış tıpış Katar'la barıştılar. 30 sene Dağlık Karabağ meselesinin kasıtlı olarak çözülmesini engellediler. Türkiye devreye girdi. 3 ülke ilk defa sorunlarını çözmek için adım attı. Batılı ülkeler Suriye savaşının başından beri hiçbir sorumluluk üstlenmedi. Türkiye göçmenleri ağırlayarak, "güvenli bölge" oluşturma girişimiyle, insani yardımlarıyla dünyaya örnek oldu. Yine Afrika'da Türkiye "kazan-kazan" stratejisi ile parlayan yıldız haline geldi. Ukrayna savaşında hem Ukrayna hem Rusya ile iletişim kanallarını açık tutarak Türkiye dünyayı bir gıda krizinden kurtardı. En başarılı arabulucu haline geldi. Bütün bunlar yaşanırken Batı, kınadığı Azerbaycan ve Türkiye'ye enerji konusunda muhtaç kalacağını idrak etti. Bizi 60 yıldır AB kapısında bekleten Avrupa bugün Türkiye'nin "vazgeçilmez" hale geldiğini yazıyor. Bize zamanında silah satmayan ülkeler şimdi SİHA'larımızı övüyor. Dünyanın artık tam merkezindeyiz, artık bütün yollar bize çıkıyor. Peki bununla gurur duymayan var mı?” ifadelerini kullandı.