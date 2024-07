Özlük hakları iyileştirilsin kadroları verilsin! Uzman çavuşlara sahip çıkılsın

Sebahattin Ayan İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bel kemiği uzman çavuşlar haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını istiyor. İlk olarak 1954 yılında 6320 sayılı kanun ile alımı başlayan 1986 yılında 3269 sayılı uzman erbaş kanunu ile son haline getirilen yasalarla, TSK’da en önde savaşarak canlarını hiçe sayan kahraman Uzman Çavuşlar, özlük haklarında iyileştirmeler talep ediyor. Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, “TSK’nın bel kemiği uzmanlar Orduevi, kadro ve emeklilik başta olmak üzere birçok konuda sorun yaşıyor. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Emekli olduklarında asgari ücret kadar maaş alıyorlar, geçinemiyorlar” dedi.

Vatanın sözleşmesi olmaz

Akite konuşan Ali Tilkici, TSK’da kadrosuz olarak istihdam ettirilen uzman çavuşların özlük hakları için seslendi. TSK’nın sessiz kahramanları uzman çavuşların birçok konudan mustarip olduğunu belirten Tilkici, şunları dile getirdi: “Başta kadro olmak üzere birçok konuda sorun yaşıyoruz. Bunların bazıları emekli olduklarında maaşların az olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral motivasyonu yükselsin diye devletimiz tarafından yapılan yerler olan orduevlerine girememektir. Uzman çavuşların en büyük sorunu sözleşme ile çalıştırılmaları mesleki güvenceleri yok. Son çıkan kanunlarla birlikte geçmişte ne kahramanlık yaparsa yapsın kaderleri amirin iki dudağı arasında. Amiri uzman çavuşun verimsiz olduğunu düşünürse meslekten atabiliyor. Bu tür sorun olmaması için en büyük isteğimiz kadrodur. Devlete hizmet eden her kesime kadro, mesleki güvence ve özlük hakları var ama 45 derece sıcakta vatan savunması icra eden, Suriye’de bu vatan görev alan, Kuzey Irak’ta PKK terör örgütüne karşı duran, Pençe Harekâtında teröristlere dağları dar eden Uzman Çavuşlara yok. Bu sıcakta başına sıcak geçse, sırt taşırken bel fıtığı olsa 90 gün içerisinde iyileşmesi gerekiyor. İyileşmezse bir de meslekten atılma var. Sadece vatanın her safhasını savunurken şehit olduklarında cenaze namazlarında onları onurlandırmayalım. Sağken kahramanlarımıza sahip çıkalım. Onlar sizin evlatlarınız. Evlatlarınıza mesleki güvence verilmiyor. Meslekten atmak için ise türlü türlü işlemler yapılıyor. Bu tür sorunların olmaması için uzman çavuşların bir an önce kadroya ulaşması gerekiyor.”

Orduevlerine giremiyorlar

Uzman Çavuşların TSK’nın personellerinin moral ve motivasyonunun yükselmesi için ve askerlerimizin rahat bir şekilde görev almasını sağlamak amacıyla kurulan Orduevlerine giremediğini belirten Tilkici, şöyle devam etti: “Uzman çavuşlar Orduevlerinin nizamiyesinde güvenliğini sağlıyor, kapısında nöbet tutuyor ama içeriye giremiyor. Bir subay veya bir astsubay ben buna kefilim diye dışarıdan herhangi birinin ordu evine girmesini sağlıyor. Baldızını, bacanağını, akrabasını veya komşusunu ben buna kefilim diyerek askerlikle ilgisi olmayanların girmesini sağlıyor ama silahlı kuvvetlere hizmet eden, silahlı kuvvetlerin personeli olan uzman çavuşlar ve aileleri giremiyor. Hepsinden daha acısı şehit babası giremiyor. Şehit astsubayın babası giriyor. Oğlu şehit olan Şehit Uzman Çavuş’un babası, anası giremiyor. Gazi olan gözlerini kaybeden ayağı kaybederek gazi olan uzman çavuş sırf rütbesinden dolayı orduevine giremiyor. Uzman Çavuşların girdiği bazı orduevleri var. C sınıfı dediğimiz alt kategoride olan orduevlerinde de sadece yemek yiyip çıkabiliyorlar. Biz çok şey istemiyoruz. Sadece silahlı kuvvetlerde adalet sağlansın.

3600 ek gösterge verilsin

25-30 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan vatan için fedakârca görev yağan emekli uzman çavuşlar asgari ücret düzeyinde emekli maaşı alıyorlar. Geçinemiyorlar. Geçinebilmek için bir sitenin ya da bir fabrikanın güvenliğini yapıyorlar. 25-30 yıl ailelerinden ayrı kalıyorlar şimdide geçinebilmek için ailelerinden ayrı kalıyorlar. TSK bir aile olgusuyla yönetiliyorsa altı tazminat alan statülere iki tazminat daha vermeyeceksiniz. Hiç tazminat almayan uzman çavuşlara da bir tazminat vereceksiniz. Uzman çavuşlara temsil tazminatı, görev tazminatı, ilave tazminat bize verilmiyor. Emekli uzman çavuşlar 3600 ek göstergeyi alamıyorlar. Yaştan dolayı meslekten çıkarıldıklarından dolayı 1 derece düşemediler. Mücavir iller kapsamından tüm memurlara verilen 1 derece uzman çavuşlara verilmedi. Emekli uzman çavuşlara tazminat verilmesi gerekli ve şarttır. Vefadır. Devletin ana omurgası vefadır. Bugün vasıfsız bir devlet memurluğunda hizmetli olarak çalışan bir kişi emekli olduklarında uzman çavuştan daha fazla emekli maaşı alıyorlar. Bu kahramanlara sahip çıkılması gerekiyor.”

