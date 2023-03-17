Özlem Zengin'den 6284 geri adımı! 'Ben tartışılamaz demedim'
Melih Altınok'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6284 tartışmalarına ilişkin yeni açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tepki çeken 6284 çıkışında geri adım attı.
"6284 bizim kırmızı çizgimizdir" çıkışında bulunan Zengin, yuva yıkan yasayı savunması sebebi ile eleştiri almıştı.
Melih Altınok'a konuşan Zengin, "6284 açıklamalarımdan sonra hedef haline geldim. Artık tek şey söylemek istemiyorum. Bu yalnızlıktan yoruldum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha İslami bir ortamda tartışabilsek." ifadelerini kullandı.