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Siyaset Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!
Siyaset

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 19:19:00 -
Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Özlem Zengin, kendisi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ebubekir Sofuoğlu'na sert ifadelerle cevap verdi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun paylaşımına cevap verdi.

"Bu tehdit değil de nedir? Ben Elhamdülillah Müslümanım." diyen Zengin, "Şu an abdestli, oruçluyum ve cennete kimin gideceğine de Allah'ın karar vereceğine iman etmiş bir insanım. Bunlar AK Partili falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler." ifadelerini kullandı.

Zengin sözlerine şöyle devam etti: Ben AK Parti'nin inşasından beri varım ve başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var olduğu sürece de başka bir partide olmayacağım"

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