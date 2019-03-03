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Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını Dalama’da sürdürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Dalama’da seçim ofisi açılışına katıldı.

03 Mart 2019 Pazar 16:52
Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını Dalama’da sürdürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Dalama’da seçim ofisi açılışına katıldı.


Aydın’ın her mahallesi gibi Dalama’ya da birçok yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Çerçioğlu yıllardır yapılmayan Yörük Ali Efe Köprüsü’nü kendileri yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.


Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Dalama’ya yapılan yatırımları sıralayıp “5 yıldır sizlere hizmet ediyorum. Bu 5 yılda Dalama’ya 4 milyon 875 bin lira yatırım yaptık. Yörük Ali Efe Köprüsü, 12 kilometre yol çalışması, altyapı çalışmaları, arıtma tesisi... Dalama’nın şimdiye kadar görmediği yatırımı Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptı” dedi.


Yörük Ali Efe Köprüsü’nü yapmanın da kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu “Eğri oturalım doğru konuşalım. Kaza oluyor, dar diye yıllardır köprüyü yaptırmak istiyordunuz, ama yaptıramadınız. Söylemekten diliniz aşındı. Bana bir kez söylediniz hemen yaptım. Kanalizasyon, içme suyu, asfalt ve köprü gibi yatırımları biz yaptık. Sizler zaten çalışanla çalışmayanı ayırt ediyorsunuz” diye konuştu.


Mehmet Fatih Atay’ı da sonuna kadar destekleyeceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu “Fatih Başkan’ın bütün projelerinin arkasındayım, bütün projelerini destekliyorum. Fatih Başkan Dalama için Büyükşehir Belediyesi’nden ne isterse ben yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.


Başkan Çerçioğlu tüm Dalamalıları 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Meydanı’na davet edip “O akşam çok büyük şenlik olacak. Herkes davetli” diye konuştu.


Açılış töreninde Başkan Çerçioğlu’na CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy eşlik etti.


Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyetin yanı sıra Dalamalı kadınlar tarafından yapıldı.


Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Dalama Pazarı’nı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:52
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