Özlem Çerçioğlu, Kuyucak seçim ofisini açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak’ta seçim ofisi açılışı yaptı.

Kuyucak’a Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 milyon lira yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak Aydınlı hiçbir çiftçinin ürününü tarlada bırakmayacaklarını söyledi. Vatandaşlar ise Kuyucak’ın daha iyi olması için Başkan Çerçioğlu’nu ve İYİ Parti’nin Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir’i destekleyeceklerini söyledi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu "Destekleriniz için teşekkür ederim. 43 milyon lira yatırım yaptık. Karşılaştırmanız için Kuyucak Belediyesi’nin 33 milyon lira bütçesi olduğunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi olarak Kuyucak’a 150 kilometre yol yapıldı. ASKİ olarak da 131 kilometre hat çalışması yaptık. 33 kilometrelik Horsunlu kanalizasyon hattının yüzde 93’ünü bitirdik. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak Kuyucak’a çok büyük hizmetler yaptık" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Kemal Başkan’la bu hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Aydın’ın ekonomisinin yarısı tarıma dayalı. Yakın zamanda Kuyucaklı üreticilerimizin ürettiği narenciye tarlada kalmıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak satın alıp üreticimizin yüzünü güldürdük. Üreticimiz ürününü sattığında düğününü, sünnetini yapıyor; borcunu harcını ödüyor. Biz almasaydık çürüyüp gidecekti. Aldığımız portakalı da Aydın’da fakir fukaraya, garip gurebaya dağıttık" dedi.

“Üreticimizle birlikteyiz”

Üreticinin zor zamanlar geçirdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Üreticinin hangi ürünü tarlada kalırsa Büyükşehir Belediyesi olarak biz alıcıyız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çünkü ben üreticinin yanındayım. Çiftçimizin girdi maliyetleri çok yüksek. Girdi maliyetleri bu kadar yüksek olursa üretemeyiz, üretemezsek de yaşadığımız krizi aşamayız. Onun için üreticimizi destekliyoruz. Buradan yola çıkarak Ege Et’i, Ege Yem’i ve Ege Süt’ü kurduk. Bu bölgedeki kooperatifler aracılığıyla çiftçimizin ürünlerini satın alıyoruz ve Ege Et marketlerinde satıyoruz. Milli ve yerli kendi ürününün değerini bilerek ve bu değeri artırarak olur. Bu dönemde Kemal Başkanımla birlikte sizlerin desteğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Kemal Emir’in bütün projelerini arkasında olduğunu ve destekleyeceğini de vurguladı.

Açılış töreninde Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlarla buluşmasında Kemal Emir’in yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç ve CHP Kuyucak İlçe Başkanı Hüseyin Gerçekten eşlik etti.

Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet tarafından yapıldı.