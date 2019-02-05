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Özlem Becerek, 26 yıllık rekoru kırdı

- Antalya'daki İl Salon Seçme ve Rekor Deneme Müsabakaları'nda disk atmada 57,45 metrelik derece yapan milli sporcu Özlem, yıldızlar rekorunu geliştirirken, 26 yıldır kırılamayan gençler Türkiye rekorunun da sahibi oldu- Özlem Becerek: "Derecem çok iyi. Olimpiyat barajını geçmeme 3 metre kaldı"

05 Şubat 2019 Salı 15:10
Özlem Becerek, 26 yıllık rekoru kırdı


ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen İl Salon Seçme ve Rekor Deneme Müsabakaları'nda 57,45 metrelik derece elde eden 16 yaşındaki milli sporcu Özlem Becerek, disk atmada yıldızlar rekorunu geliştirdi ve 26 yıllık gençler Türkiye rekorunu kırdı.

Muratpaşa İlçesindeki 100. Yıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen müsabakalarda yarışan 52,75 metre ile yıldızlar Türkiye rekoru sahibi Özlem Becerek, ikinci atışında 54,40 metrelik dereceyle yıldızlarda rekorunu geliştirirken, 26 yıllık gençler Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Üçüncü atışında 54,60 metreye ulaşan Özlem, son hakkında da iki kategoride rekor derecesini 57,45'e taşıdı.

Disk atmada gençler Türkiye rekoru daha önce 53,22 metre ile (1993 yılı) Hüsniye Keskin'e aitti. Özlem Becerek, 26 yıldır Hüsniye Keskin'e ait rekoru eline geçirdi.


- "Derecem çok iyi"


Milli sporcu Özlem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, bu yarışmanın planları içinde olmadığını, ancak katılmak istediklerini söyledi.

Yarışmada kendisine ait yıldızlar rekorunu geliştirdiğini ve Hüsniye Keskin'e ait 26 yıldır kırılmayan gençler Türkiye rekorunu kırdığını ifade eden milli sporcu, "Yarıştan önce kendimi iyi hissediyordum ama 57 metre atmayı beklemiyordum. 55 metre atarım, diye düşünüyordum ancak daha iyisini yaptım. Çok mutluyum. Attığım derece çok iyi. Olimpiyat barajını geçmeme 3 metre kaldı. Olimpiyatlar için hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Antrenör İhsan Özden de sporcusunun 2018 yılında Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncülük madalyası aldığını hatırlatarak, "Bu sene hedefimiz Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya almak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na iyi bir şekilde hazırlanarak barajı geçip katılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:10
  1. Antalya
  2. Atletizm
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