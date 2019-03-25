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Özkar’dan sosyal belediyecilik değerlendirmesi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis’teki sivil toplum kuruluşları ve esnaf oda başkalarını ziyaret ederek, kendi dönemlerinde belediyeden her türlü desteği göreceklerini açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Özkar’dan sosyal belediyecilik değerlendirmesi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis’teki sivil toplum kuruluşları ve esnaf oda başkalarını ziyaret ederek, kendi dönemlerinde belediyeden her türlü desteği göreceklerini açıkladı.


Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren BTP Kilis Belediye Başkanı Özkar, Kilis’te hayata geçirecekleri “Sosyal Belediyecilik” ile birlikte toplumun her kesimine destek ve kazanç sağlayacaklarının altını çizdi.


"İhaleler Kilis’te kalacak"


Ortaya koydukları projelerle birlikte belediyeciliğe yeni bir anlayış getirdiklerini dile getiren Özkar, “Bizim dönemimizde memlekette hareketlilik olacak, esnafın da işi açılacak. Ayrıca belediye olarak ihalelerin tamamını Kilisli esnaf ve işadamlarımıza vermek suretiyle, şehrimizin ekonomisine bir değer daha katacağız.Bugün esnafımız boş oturuyor, insanımız çalışacak iş bulamıyorsa, bu vatandaşımızın hatası değildir. Onlara yeni iş kapıları açmak, gerekli imkanları sağlamak biz siyasilerin görevleri arasındadır. Eğer bir siyasetçi bunu yapamıyorsa, o koltuğu işgal ediyor demektir. Yöneticiler halkından yana olmalı ve onların tüm sorunlarına çözüm bulabilecek bir potansiyele sahip olmalıdır” dedi.


Kilis’e Özgü Projeler Ürettik


BTP olarak bugüne kadar Kilis için birçok proje ürettiklerinin altını çizen Özkar, “BTP kuruluşundan bu yana Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın Kilis’e olan sevgi ve ilgisini herkes bilir. Halkımızın sorunlarını Genel Başkanımıza anlattığımızda, Kilis ile ilgili bizlere projeler üretti. Biz de bunları halkımıza anlattık. Bugüne kadar bize ve projelerimize inanmakta inat eden Kilisli hemşerilerim hep ciddi kayıplar yaşadılar. Gelin bu seçimde aynı hataya düşmeyelim. Buradan esnaflarımıza, iş adamlarımıza ve halkımıza sesleniyorum: ‘Kilis halkı kazanmak istiyorsa, bizim yanımızda olsun’” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:15
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