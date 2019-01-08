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Özkan Uğur ne ameliyat oldu? Özkan Uğur kimdir?

Müzisyen Özkan Uğur safra kesesi ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kimdir?

08 Ocak 2019 Salı 09:57
Özkan Uğur ne ameliyat oldu? Özkan Uğur kimdir?

Müzisyen Özkan Uğur safra kesesi ameliyatı olduğu öğrenildi. Peki Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur kimdir?

Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur safra kesesini ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Safra kesesi ameliyatı oldum Allah’a şükür iyiyim.”

Özkan Uğur kimdir?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953, İstanbul doğumlu, MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusudur. Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar. Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu. Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:57
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Özkan Uğur kimdir?
  5. Özkan Uğur sağlık durumu nasıl

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