Özhaseki’den müjde geldi: Otoyol bağlantı açıklaması
Özhaseki'den müjde açıklama! AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den otoban müjdesi...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Kayseri Ankara otoban bağlantı yolunun Mucur civarındaki altyapı çalışmalarının tamamlandığı müjdesini verdi.
Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri Ankara otoyol bağlantı yolunda; Mucur civarındaki altyapı çalışmaları da bitti. Şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum ’’ ifadelerini kullandı.
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