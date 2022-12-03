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Gündem Özhaseki’den müjde geldi: Otoyol bağlantı açıklaması
Gündem

Özhaseki’den müjde geldi: Otoyol bağlantı açıklaması

Özhaseki'den müjde açıklama! AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den otoban müjdesi...

Yeniakit Publisher
2022-12-03 23:18:00 - 2022-12-03 23:32:40
Özhaseki’den müjde geldi: Otoyol bağlantı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Kayseri Ankara otoban bağlantı yolunun Mucur civarındaki altyapı çalışmalarının tamamlandığı müjdesini verdi.

Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri Ankara otoyol bağlantı yolunda; Mucur civarındaki altyapı çalışmaları da bitti. Şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum ’’ ifadelerini kullandı.

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