Özgürlük Filosu’nun Mart ayı sonunda yola çıkması hedefleniyor

İHH Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yanı sıra; 10 ülkeden Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi akvistler katıldı. Koalisyonun katılımcı kuruluşları arasında; Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği, Kanada’dan Canadian Boat To Gaza, Malezya’dan My Care Malaysia, Norveç’ten Ship To Gaza Norway, Güney Afrika’dan Palestine Solidarity Alliance, İsveç’ten Ship to Gaza Norway, ABD’den US Boat to Gaza, Avustralya’dan Free Gaza Australia, Yeni Zelenda’dan Kia Ora Gaza, İngiltere’den Palestine Solidarity Campaing ve Breaking the Siege of Gaza yer alıyor.

“Bütün kapıları açmak için yola çıkacağız”

Basın açıklamasında konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, eylemsel olarak hareket etmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden bileşenleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Yıldırım, “Gemiler satın alınıyor ve kapalı bütün kapıları açmak için yola çıkacağız. Bu kapıların hepsi İsrail tarafından örülmedi, Refah Sınır Kapısı da kapalı. Havadan, karadan ve denizden bu ambargoyu inşallah deleceğiz. Artık durma vakti değil. İsrail bütün dünyaya rağmen ambargoyu devam ettiriyor ve katliamları artıyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, Gazze’ye giden bütün kapıların açılması”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu için “Bu bir ahlak ittifakıdır” diyen Yıldırım, “Bizim bu birlikteliğimiz, Avrupa’da ve Amerika’daki Filistin’e destek eylemlerine de öncülük ediyor. Bizim hedefimiz, Gazze’ye giden bütün kapıların açılması. Diplomasinin bittiği yerde sivil toplum kuruluşları devreye girer. Gemiler; Amerika’dan, Avrupa’dan ve Türkiye’den yola çıkacak. Şu an satın alıyoruz, gemi sayısı Mavi Marmara’dakinden az olmayacak ve hedefimiz Mart sonunda gemilerin yola çıkması”

“Mücadelemiz köklü ve derin bir mücadeledir”

Güney Afrika’nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davaya değinen Yıldırım, “Güney Afrika’nın başvurmuş olduğu adalet divanında güzel sonuçlar alındı. Bu karar gereği bütün dünya bu gemileri korumakla sorumludur. Yoksa bu Adalet Divanı niye kuruldu. Güney Afrika’nın avukatları arasında Mavi Marmara Davası’nın bazı avukatları da var. Bu mücadele çok köklü ve derin bir mücadeledir. İsrail, artık hiçbir yerde rahat adım atamayacak. Herkesi yardım kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

“Gazze 4 aydır soykırım niteliğindeki saldırılarla karşı karşıya”

Koalisyon adına basın açıklamasını yapan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise, Gazze’nin 17 yıldır acımasız bir abluka ve 4 aydır soykırım niteliğindeki saldırılarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Songür, hazırlanan filo ile binlerce ton acil insani yardımın doğrudan Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmasının planlandığını belirtti.

“BMGK kararlarının uygulanması için baskı oluşturmalı”

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi aktivistlerden Güney Afrika Filistinle Dayanışma Hareketi Başkanı İsmail Ahmed Molla ise, “30 yıl önce Güney Afrika’da apertheid rejimini kaldırmıştık. Şimdi Orta Doğu’daki bu apertheid rejiminin kaldırılması için mücadele veriyoruz. Siyonist rejimin bu uygulamalarına son vermesini ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, aldığı kararların uygulanması için baskı oluşturmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.