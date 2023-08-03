‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi

Disney, Ermeni diasporasına boyun eğerek Mustafa Kemal hakkında çektiği diziyi yayınlamama kararı aldı. Türkiye’nin tepkilerinin ardından platform, diziyi globale açmama, sadece Türkiye’de yayınlamaya karar verdi. Alınan kararın ardından, her fırsatta Mustafa Kemal edebiyatı yapan ünlü isimlerden çıt çıkmadı.

Konu, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, “RTÜK, Netflix’teki sorunlu içerikler için harekete geçeriz, deyince, Ne yani Netflix’i yasaklayacak mısınız, hangi çağda yaşıyoruz, burası Suudi Arabistan mı, bu kadar mı özgürlük düşmanısınız, diyorlardı. Şimdi Disney’de Mustafa Kemal’i anlatan bir dizi çekilmiş, Ermeni diasporası da dünyada protesto ederek dizinin yayınlanmasını istememiş. Disney de, biz bunu dünya genelinde değil sadece Türkiye’de yayınlayalım, demiş ama biri de çıkıp dememiş ki, ne yani siz bunu yasaklayacak mısınız,” değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

10 ay öncesinde sosyal medya platformlarına, “Türkiye’de bir temsilci atayın” dediğimizde Karar, “Sansür geliyor, sosyal medyayı artık kullanamayacağız” diye ahkam kesiyordu. Şimdi burada diyor ki, “Türkiye güçlü bir ülkeyse Disney bizim dediğimizi yapmak zorunda, Ermenilerin dediğini değil.” Ama aynı Karar, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz” deyip sokaklara dökülenlerle birlikte yol alıyor, onların başlıklarını kullanıyor gazetelerinin birinci sayfasında. Şimdi o Ermeniler üzerinden Atatürk edebiyatı yapıyorlar bize ve Atatürkçülük satmaya çalışıyorlar.

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Ayrıca Karahasanoğlu, dizinin içeriğinde Mustafa Kemal’in nasıl gösterildiğinin henüz bilinmediğini, Atatürkçülerin oyuna gelmemesi gerektiğini, Disney’in ters köşe yapma ihtimalinin olduğunu ve yaşananların bir reklam kampanyası olabileceğini ifade etti.

Murat Alan da Can Dündar’ın Mustafa Kemal hakkındaki belgeselinin fragmanının kemalistleri mutlu ettiğini ve belgesel yayınlanınca herkesin küfür ettiğini hatırlattı.