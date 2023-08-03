  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı

10 biçerdöver kese kese bitiremedi! Görenler "maşallah" dedi

İşte "CHP'nin vatandaşa hizmet aşkı": Yürütemediği araçlarla en pahalı ulaşımı sunmak

Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

İki Arap ülkesinden İran'a gözdağı! "Gaz sahasının mülkiyeti bizimdir"

Sıfır araç sorunu çözüldü! Fiyatlar normale dönüyor

Namus sözünü tutmadılar 23 bin çalışanı işten attılar

Kongre binasındaki alarm paniğe neden olmuştu! Sahte çıktı
Gündem ‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi
Gündem

‘Özgürlük’ diyen kemalistler ters köşe! Disney’e emir geldi, maskeler indi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 14:57:00 - 2023-08-03 15:00:03

Disney’in Ermeni diasporasına boyun eğip Mustafa Kemal dizisini yayınlamama kararı almasına kemalistlerden ses çıkmadı.

Disney, Ermeni diasporasına boyun eğerek Mustafa Kemal hakkında çektiği diziyi yayınlamama kararı aldı. Türkiye’nin tepkilerinin ardından platform, diziyi globale açmama, sadece Türkiye’de yayınlamaya karar verdi. Alınan kararın ardından, her fırsatta Mustafa Kemal edebiyatı yapan ünlü isimlerden çıt çıkmadı.

Konu, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, “RTÜK, Netflix’teki sorunlu içerikler için harekete geçeriz, deyince, Ne yani Netflix’i yasaklayacak mısınız, hangi çağda yaşıyoruz, burası Suudi Arabistan mı, bu kadar mı özgürlük düşmanısınız, diyorlardı. Şimdi Disney’de Mustafa Kemal’i anlatan bir dizi çekilmiş, Ermeni diasporası da dünyada protesto ederek dizinin yayınlanmasını istememiş. Disney de, biz bunu dünya genelinde değil sadece Türkiye’de yayınlayalım, demiş ama biri de çıkıp dememiş ki, ne yani siz bunu yasaklayacak mısınız,” değerlendirmesinde bulundu.

Karahasanoğlu ise şunları söyledi:

10 ay öncesinde sosyal medya platformlarına, “Türkiye’de bir temsilci atayın” dediğimizde Karar, “Sansür geliyor, sosyal medyayı artık kullanamayacağız” diye ahkam kesiyordu. Şimdi burada diyor ki, “Türkiye güçlü bir ülkeyse Disney bizim dediğimizi yapmak zorunda, Ermenilerin dediğini değil.” Ama aynı Karar, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz” deyip sokaklara dökülenlerle birlikte yol alıyor, onların başlıklarını kullanıyor gazetelerinin birinci sayfasında. Şimdi o Ermeniler üzerinden Atatürk edebiyatı yapıyorlar bize ve Atatürkçülük satmaya çalışıyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca Karahasanoğlu, dizinin içeriğinde Mustafa Kemal’in nasıl gösterildiğinin henüz bilinmediğini, Atatürkçülerin oyuna gelmemesi gerektiğini, Disney’in ters köşe yapma ihtimalinin olduğunu ve yaşananların bir reklam kampanyası olabileceğini ifade etti.

Murat Alan da Can Dündar’ın Mustafa Kemal hakkındaki belgeselinin fragmanının kemalistleri mutlu ettiğini ve belgesel yayınlanınca herkesin küfür ettiğini hatırlattı.

İşin ucu cebine dokununca duruşu değişti! Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a sert sözler
İşin ucu cebine dokununca duruşu değişti! Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a sert sözler

Medya

İşin ucu cebine dokununca duruşu değişti! Şahan Gökbakar'dan Disney Plus'a sert sözler

Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum
Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum

Medya

Şahan Gökbakar'dan 'Disney Plus' açıklaması: Hepinizden özür diliyorum

Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?
Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?

Teknoloji

Disney+ aboneliği nasıl iptal edilir?

RTÜK'ten Disney+'a inceleme
RTÜK'ten Disney+'a inceleme

Medya

RTÜK'ten Disney+'a inceleme

Bakan Fidan ve Kalın Disney için devreye girdi
Bakan Fidan ve Kalın Disney için devreye girdi

Gündem

Bakan Fidan ve Kalın Disney için devreye girdi

CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak
CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak

Medya

CHP’den çıt yok! Atatürk’e AK Parti sahip çıktı Disney Plus’ın Atatürk dizisi kararına tepkiler dinmiyor: En sert yaptırımlar uygulanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23