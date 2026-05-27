Gündem Özgür Özel'in provokatörü cezasını buldu
Özgür Özel'in provokatörü cezasını buldu

Özgür Özel'in provokatörü cezasını buldu

CHP'deki Genel Başkanlık koltuğunu kaybeden CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in sokağa döktüğü provokatörlerden biri, üzerine çıktığı TOMA'ya zarar vermişti. Gözaltına alınan provokatör tutuklandı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOMA'nın üzerine çıkarak zarar veren şüpheli tutuklandı, polise mukavemette bulunan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İzmir Valiliğinin CHP İl Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma talebini, kentte belirlenen miting alanının Gündoğdu Meydanı olduğunu belirterek kabul etmemesine rağmen, çeşitli sendika ve siyasi partilerin bayraklarını taşıyan bir grup, dün Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde toplanmıştı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve yolu kapatarak meydana girmek isteyen kalabalığa müdahale edilmiş, TOMA üzerine çıkarak araca zarar veren kişi ile polise mukavemette bulunan kişi gözaltına alınmıştı.

