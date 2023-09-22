Özgür Özel’in özel işleri Ortaklarına bakanlıkları ‘Özel' dağıtmış

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa adaylığını açıklarken, ittifak ortaklarına 39 vekil verilmesine tepki göstermişti. 15 Eylül'de "Partimizin seçilecek sıralarından 39 milletvekilinin başka partilere verilmesi parti vicdanında, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır" diyen Özel'in ittifak ortakları ile yapılan vekillik ve bakanlık pazarlığının ortasında olduğu ortaya çıktı. CHP listesinden vekil seçilen Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, Özel'in seçimlerden önce kendisine bakanlık teklif ettiğini söyledi. Özdağ, "Özgür Özel, seçim döneminde beni arayarak 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun' dedi" ifadelerini kullandı.

BEŞİNCİ SIRAYI ÖNERDİ

Özdağ, Özel'e "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini iddia etti.