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Gündem Özgür Özel’e kitabın ortasından soruldu! Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?
Gündem

Özgür Özel’e kitabın ortasından soruldu! Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:58:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine net bir şekilde yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı değilim" şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Özel, soruları da yanıtladı.

Aksoy, Özel'e net bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yönetti.

Özel, soruya aynı netlikte cevap verdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ÇOK NET ADAY DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim."

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