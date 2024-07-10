Özgür Özel’e büyük şok! Kimse onu takmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saat 21:00'de ışık açıp-kapatma eylemi çağrısında bulunmuştu. Ama hiç kimse bu çağrıya uymadı.
Özel, vatandaşları ışık açma-kapama eylemine çağırarak "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan ışıkları yakın, ışıkları kapatın." demişti.
Ancak saatler 21:00'i gösterdiğinde beklenen ilgi olmadı, farklı noktalarda çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşın eyleme katılmadığı açık bir şekilde görüldü.
CHP'nin 1. parti çıktığı Kadıköy gibi noktalarda da eyleme katılanların olmaması dikkat çekti.
Özgür Özel'in eylem için belittiği saatte video çekerek sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, muhalefet 'akılla' olur diyerek CHP'ye selam yolladı.
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