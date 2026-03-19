Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kılıç, 109 yaşına kadar ramazan ayında oruç tuttuğunu ancak bu yıl tutamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Oğlu Mustafa ve gelini Semiha'nın kendisine çok iyi baktığını anlatan Kılıç, "Yaylamızın havası temiz, suyu soğuk olurdu. Koyunları sağardım, sütü pişirip yoğurt çalardım. Sonra oduna giderdik. İşimiz çoktu, şimdi iş yok ki. 2 kilogram şeker ve çay için namazlık dokurduk. Çay da yoktu. O darlık bizim günümüzde varmış. O günleri özlüyorum." diye konuştu.