  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güzel haber geldi: Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi İsrail kara harekatı başlatmıştı... İHH yoksulların yardımına koştu! Bayram arifesinde kahraman şehitlerimiz unutulmadı Inter kararını verdi! Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme Sindirim sistemimiz, bir aylık oruç ibadeti sonrası... Bayramın ilk günü sofrası nasıl olmalıdır? Aman diyelim... Kahvaltıda ağzınıza sürmeyin! Tansiyon düşmanı besinler Türk kolonyasının peşine düştüler: ‘Doldurup doldurup gönderin’ diyen ülke herkesi şaşırtacak Kadıköy’ün simgesi ama denizle bağı koptu! İskele Camisi’nin dikkat çeken hikayesi Kapadokya’da jandarmadan tatlı uygulama Müthiş haber geldi: Barış Alper satılırsa Mika Godts gelecek
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kayseri’de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, uzun yaşamın sırrını doğal beslenme ve çalışmakta bulduğunu söyleyerek gençlere dikkat çeken nasihatta bulundu.

#1
Foto - Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kayseri’de bir asrı aşan ömrüyle dikkat çeken Şemsi Kılıç, hayatı boyunca süren mücadelesi ve alışkanlıklarıyla gençlere tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kayseri'nin Sarız ilçesinin Ayranlı Mahallesi'nde 1916 yılında dünyaya gelen ve henüz 3 yaşında babasını kaybederek yetim kalan Kılıç, küçük yaştan itibaren köy işlerinde çalışmaya başladı. Temiz havasıyla bilinen yaylada hayvancılıkla uğraşan, odun toplayan, kilim dokuyan, tarla ve bahçe işleri yapan Kılıç, sofrasından yoğurdu hiç eksik etmeyip hep doğal gıdalarla beslenerek yaşamını sürdürdü. Yaklaşık 20 yıl önce eşini, iki çocuğunu da küçük yaşta kaybeden, 7 çocuk ve 30 torun sahibi Şemsi nine, 3 de torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı.

#3
Foto - Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kılıç, yaşının ilerlemesi nedeniyle 2017 yılında çok sevdiği köy hayatından koparak Kayseri'deki oğlu Mustafa'nın yanına yerleşti. Şemsi Kılıç, babası öldükten sonra küçük yaştayken annesi ve bir kardeşiyle hayat mücadelesi vermeye başladıklarını söyledi. Küçük yaşta hep zorluklarla karşılaştığını belirten Kılıç, "Annem büyüttü bizi. Babam öldüğünde kardeşim 1, ben 3 yaşındaymışım. Annem başkalarının işlerini yapardı. Çalıştım, dağda ekin biçtim, odun topladım, hep köyde yaşadım." dedi. Kılıç, evlendikten sonra da kocasının ailesiyle yaşamaya başladığını ve küçük olan kayınbiraderlerini de büyüttüğünü ifade etti.

#4
Foto - Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Çalışmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: "Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik. Sağlıklı yaşamak için yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın. Çalışmayana ekmek var mı? Vallahi şu an çalışmak istiyorum. Elim tutsa çalışırım. Ömrüm çalışarak geçti."

#5
Foto - Kulağınıza küpe olsun! 110 yaşındaki Şemsi nine sırrını açıkladı

Kılıç, 109 yaşına kadar ramazan ayında oruç tuttuğunu ancak bu yıl tutamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Oğlu Mustafa ve gelini Semiha'nın kendisine çok iyi baktığını anlatan Kılıç, "Yaylamızın havası temiz, suyu soğuk olurdu. Koyunları sağardım, sütü pişirip yoğurt çalardım. Sonra oduna giderdik. İşimiz çoktu, şimdi iş yok ki. 2 kilogram şeker ve çay için namazlık dokurduk. Çay da yoktu. O darlık bizim günümüzde varmış. O günleri özlüyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edil..
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!
Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, katıldığı bir programda öğrencilik yıllarına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Esnaf bir ailenin çocu..
İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı
Dünya

İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-4” operasyonlarının yeni dalgasında bölgedeki bazı petrol tesisleri ile ABD çıkarlarının hedef ..
SUV sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte Chery’den kaçırılmayacak fırsat
Otomotiv

SUV sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte Chery’den kaçırılmayacak fırsat

Chery, mart ayına özel kampanyasında TIGGO7 ve TIGGO8 modellerinde dikkat çeken finansman seçenekleri ve yakıt desteği sunacağını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23