Özgür Özel'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması!
Partisinin Aksaray'daki etkinliğinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Aksaray'daki etkinliğinde konuştu.
"2023'te Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap veren Özel, "Merak etmeyin. Hepinizi memnun edecek bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak." dedi.
Bir tuhaf açıklama: Bütün CHP'liler Cumhurbaşkanı adayıdır!
Özgür Özel, şöyle devam etti:
O güne kadar Kemal beyin de bizim de bütün CHP'lilerin Cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Bütün CHP'liler Cumhurbaşkanı adayıdır.