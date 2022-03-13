  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özgür Özel'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması!
Siyaset

Özgür Özel'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması!

Partisinin Aksaray'daki etkinliğinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 20:45:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Aksaray'daki etkinliğinde konuştu.

"2023'te Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap veren Özel, "Merak etmeyin. Hepinizi memnun edecek bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak." dedi.

Bir tuhaf açıklama: Bütün CHP'liler Cumhurbaşkanı adayıdır!

Özgür Özel, şöyle devam etti:

O güne kadar Kemal beyin de bizim de bütün CHP'lilerin Cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Bütün CHP'liler Cumhurbaşkanı adayıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay