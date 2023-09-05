Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na meydan okudu… İYİ Parti’yi tehdit etti!

CHP'deki 'değişim' tartışmalarında ön plana çıkan, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği konuşulan isimlerden Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili özeleştiride bulundu. İYİ Partili Adnan Beker'e "Bir şey söylersem kalp kırarım! Sanki bir kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla değerlendirme yapıyor" sözleriyle yanıt veren Özgür Özel, seçime Millet Partisi çatısı altında girip sonra kendi partilerine geri dönseler seçim sonucunun farklı olacağını da öne sürdü.

İYİ PARTİLİ BEKER'E SERT YANIT! "KALBİNİ KIRARIM"

"Kendi özeleştirimizi yapmalıyız" başlığıyla konuya giren Özgür Özel, İYİ Partili Beker'in sözlerine de yanıt verirken 'Bir şey söylersem kalp kırarım! Sanki bir kahve köşesinde asker arkadaşlarıyla değerlendirme yapıyor.' dedi.

"ÖNCE AİLEM, SONRA GENEL BAŞKAN DUYACAK"

Özel'in konuşmasından dikkat çeken noktalar şöyle:

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"Önce tutum belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Daha sonra aday olacağımız sırada, önceden benim sözüm var. Önce aileme, sonra genel başkana haber vereceğim. Yani genel başkan televizyondan duymayacak. Ondan sonra da kurultayla ilgili gerekli süreci başlatacağız.

"BAZILARI DİYOR Kİ 'KEMAL BEYE İHANET Mİ EDİYORSUN?'"

Görüşmemiz gereken herkesle görüşüyoruz. Başta genel başkanımız, partimizin kadrolarını asla incitmemeye, üzmemeye çalışıyoruz. İnsan baba evini yakıp yıkmaz, bazıları benim yaptığım görevleri yapıp partiden gitti. Yenmek, yenilmek değil. Biz kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki “Kemal beye ihanet mi ediyorsun?”. Kemal Bey'in başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal Bey'in başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım.

'MİLLET PARTİSİ' SENARYOSU: SEÇİME BİRLİKTE GİRSEK, SONRA PARTİLERİMİZE DÖNSEK..

Tek başımıza girsek 28-29 alacağımız seçimden başarısızlıkla ayrıldık. İttifakla girildiği için. Milletvekili sayımız düştü. Örnek vermek gerekirse Millet Partisi adı altında tüm ittifaklar seçime birlikte girsek. Sonra kendi partilerimize dönsek sonuç böyle olmazdı. Önceden halka doğru anlatamadık. Önemli bir kusurumuz var. Kusuru bir kişiye atmak da kolaycılık."