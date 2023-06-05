Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları hedef aldı!

FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı.

Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar." dedi.

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanın istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Partiler seçimi çok kötü sonuçla kaybedersiniz, fahiş hata sonucu kaybedersiniz lider istifa eder gider. CHP, yüzde 52'ye 48 bitmiş bu seçim. Alınmış 25.5 milyon oy ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka, dağılıp paramparça olursak başka, bir arada dimdik olursak başka.''