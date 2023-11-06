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Sosyal Medya 'Özgür Özel dans videosu' sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

'Özgür Özel dans videosu' sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 12:44:00 -

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Limon Limon / Çiftetelli Oyun Havası" klibini yapay zeka ile Özgür Özel'e uyarladı.

Dün gerçekleşen kurultay ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel'in ikinci turda 812 oyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlığı koltuğuna oturması ise bugün sosyal medyada çokça gündem oldu.

Özgür Özel için yapılan editlerden bir tanesi ise izleyenleri kırdı geçirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Limon Limon / Çiftetelli Oyun Havası" klibini yapay zeka ile Özgür Özel'e uyarladı.

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