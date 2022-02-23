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Gündem Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı!
Gündem

Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı!

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, Özgür-DER 24 Şubat Perşembe günü İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nda yapılacak protesto için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:46:00 -
Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı!

Özgür-DER, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla çağrıda bulundu.

Tüm dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki krize çevrilirken, uluslararası kamuoyunda da Rusya’ya yönelik tepkiler devam ediyor.

Özgür-DER'den protesto çağrısı!

Özgür-DER, “Emperyalist Rusya'nın Ukrayna saldırısını ve işgali protesto ediyoruz!” sözleriyle, protesto çağrısında bulundu.

24 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da İstanbul Rusya Başkonsolosluğu’nda yapılacak protesto gösterisi için, “Dün Kafkasya ve Suriye bugün Ukrayna, yarın neresi?” ifadeleri kullanıldı.

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