Özge Özder ve CHP’li başkana tepki yağıyor! Köpeğe öyle i̇nsana böyle muamele

Kazaya şahit olan oyuncu Özge Özder, tepki çeken bir video paylaştı. Oyuncu Özder ile videoyu paylaşan CHP'li Başkan Aras'ın köpeğe gösterdiği ilgiyi yaralı vatandaşa göstermemesi tepki çekti.

İnsan hayatını tehdit etmeyi sürdüren başıboş köpekler, yeni bir kazaya yol açtı.

Yola fırlayan başıboş bir köpeğe çarpan motosikletli vatandaş kaza yaptı. Kazaya şahit olan oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından Bodrum Belediyesi'ni öven bir paylaşımda bulundu. "Bir şey olduğu zaman hayvanları terk etmeyin. Bulundukları bölgenin başında bekleyip belediyeyi aradığınız anda gerçekten en hızlı onlar geliyorlar" ifadesini kullanan Özder, paylaşımında "Bir çok veterineri aradık. Nedense belediyenin bu kadar çabuk hareket edeceği benim aklıma gelmemişti. Bodrum Belediyesi'ni aramamızla beraber anında ekip yola çıktı." diye konuştu.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Özder'in videosunu paylaraşak, "Değerli Bodrumlular günaydın.. Hayvan sevgisi olmayan kalplerde insan sevgisinin de olmayacağına inanmış insanlar olarak bu sabah öncelikle; değerli oyuncumuz Özge Özder'e teşekkür etmek istiyorum. Gecenin saat üçünde bir aracın çarptığı köpeğin hayatını kurtarmak için bize ulaşan bu güzel insanın sayesinde ekibimiz kaza yerine hızla ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra belediyemizin tam donanımlı hayvan nakil araçlarından olan bir Petbulance ile yaralı köpeğimiz tedavisinin devam edeceği kliniğimize ulaştırıldı. Bu olayda hepimizi mutlu eden, gururlandıran gayretleri için, Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün altın kalpli ekibine de teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" ifadesinde bulundu.

YARALILARI UMURSAMAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncu Özder'in ve CHP'li Başkan Aras'ın yapılan paylaşımlarda yaralı vatandaşları umursamaması dikkat çekti. Sosyal medyada vatandaşlar, Özder ile Aras'ın 'PR' çalışması yaptığı söyleyerek tepki gösterdi.

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