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(ÖZET) Juventus Atletico Madrid maç sonucu: 3-0 | Juventus Atletico Madrid goller

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. İşte Juventus Atletico Madrid maçından notlar...

13 Mart 2019 Çarşamba 02:04
(ÖZET) Juventus Atletico Madrid maç sonucu: 3-0 | Juventus Atletico Madrid goller

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. İşte Juventus Atletico Madrid maçından notlar...

Juventus 3-0 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, İspanya'da 2-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i Allianz Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo oldu.

İlk maçın ardından "İyi bir takımız ve kendimize inanıyoruz. Geri dönüşe hazır olun" açıklamasını yapan Cristiano Ronaldo, rövanş maçında adeta takımını sırtladı ve çeyrek finali getiren isim oldu.

Portekizli süperstar, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico'yu yıktı. Atletico ağlarına 3 gol bırakan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı. Konuk ekip Atletico Madrid ise maçı isabetli şut ve korner atamadan tamamladı.

Ronaldo önderliğinde büyük bir zafere imza atan Juve, Manchester United, Porto ve Manchester City'nin ardından çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.

Juventus XI: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid XI: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saul, Lemar, Morata, Griezmann

Sakat ve cezalı oyuncular

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 02:04
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