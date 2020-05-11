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Aktüel

(Özel)Yunusların denizde gösteri şöleni renkli anlar sahne oldu

İstanbul Boğazı’nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:35:01 -
(Özel)Yunusların denizde gösteri şöleni renkli anlar sahne oldu

İstanbul Boğazı’nı son günlerde mesken tutan Yunus balıkları bu sefer Kadıköy sahilde görüldü. Sahildeki insanlara adeta gösteri şöleni yapan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.


Kadıköy rıhtımda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde 2 yunus balığının dans edercesine denizde yüzmesi dikkat çekti. Sahil boyunca yüzüp akrobasi hareketleri yapan 2 Yunus izleyen vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. O anlar kameraya yansıdı.

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