  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi
Ekonomi

Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin yoğun şekilde hissedilmesine rağmen çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesi gerçekleştirerek 22 milyon dolarlık gelir sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:17:00 -
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde edildi

ÖİB’nin verilerine göre, Türkiye’de çağdaş anlamda özelleştirme uygulamalarına 1986 yılında başlandı. Öncelikle yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların satışı ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi. Daha sonraki dönemde hızlanan ve kararlılıkla sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtım gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları yapıldı ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi. 1986-2020 döneminde idare tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 70,4 milyar doları buldu.

2021 yılında da devam edecek

İdare, 2020 yılı içinde Kovid-19 salgınının etkileri yoğun şekilde hissedilmesine karşın 2 elektrik üretim santrali, 1 liman ve muhtelif sayıdaki taşınmaz olmak üzere çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı. Geçen yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonrası ihale işlemleri tamamlanan bir kısım varlıklar alıcılarına devredildi. Geçen yıl özelleştirme uygulamalarından yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2020’de sağlanan gelir 677 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl da özelleştirme kapsam ve programında yer alan elektrik üretim tesisleri, limanlar, yasal metroloji kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri ve taşınmazların özelleştirilmesine devam edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti
Yaşam

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir genç kızı öldüresiye darbettiği anları canlı yayında pa..
Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi
Gündem

Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulama..
ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'
Dünya

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Guam Adası ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD’nin Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral Phil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay