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Ekonomi 'Özelleştirme' haberlerine yalanlama!
Ekonomi

'Özelleştirme' haberlerine yalanlama!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 11:27:00 -
'Özelleştirme' haberlerine yalanlama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan kamuya ait şirketleri özelleştireceklerine dair haberleri yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede çıkan kamuya ait şirketleri özelleştireceklerine dair haberleri yalanladı

Yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yayınlanan "Kalanları Satacaklar" başlıklı haberin gerçeği yansıtmayan, tamamen kendi yorumlarına dayalı bilinçili yalan haber olduğu belirtildi ve "Bu haberler sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." denildi.

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