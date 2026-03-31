Özel’in Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkması olay oldu! “Bu bir ‘takip’ meselesi değil, açık bir ayrışmadır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı. Özel'in bu kritik hamlesinin Kurultay Davası'nın öncesinde gelmesi dikkat çekti.

“AÇIK BİR AYRIŞMA”

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaoğlu'nu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takip etmeyi bıraktı. CHP’li yazar ve iş kadını Ayşe Korkmaz Özel’in takipten çıkmasını; “Bu bir ‘takip’ meselesi değil, açık bir ayrışmadır. Bizim için değişen bir şey yok. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye yorumladı.

“ADAMI MUMLA ARAR OLDUK”

Öte yandan Özel’in takipten çıkma hamlesi, özellikle parti içi muhaliflerde büyük bir tepkiye neden oldu. CHP’li hesaplardan; “ekran önünde yaşına, konumuna, temsil ettiği koltuğa yakışmayan hal ve hareketlerde bulunan Özel hiçbir zaman bizim için genel başkan statüsünde olamaz”, “Hainler, hançerciler takip etmesin tabiki”, “Kılıçdaroğlu şerefli namuslu adamdı. Adamı mumla arar olduk valla”, “Tek sarsılmaz kaledir Sayın Kılıçdaroğlu”