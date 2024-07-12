Özel’e ‘Edebiyatı bırak, işçilerine kulak ver’ tepkisi

Buğra Kardan İstanbul

Ya geçim ya seçim diyerek 28 Şubat dönemini akla getiren ışık açma-kapama eylemi başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve ABB’nin mağdur ettiği işçilerin seslerini duymamakta ise ısrarcı.

Maaş yok işten atma var!

CHP yönetiminde olan İzmir, Karşıyaka, Bayraklı, Ayvalık, Erdek Belediyelerinde maaşların ödenmemesi ya da eksik yatırılmasının akabinde yapılan protesto eylemleri tartışıladursun Adana’da olaylar oldu. Seyhan Belediyesi’nde çalışanlara ödeme yapılmaması, Yüreğir’de de 100’ü aşkın emekçinin daha işten çıkarılması infial uyandırdı.

Emek zulmüne ilişkin akit’e konuşan AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Ramazan Coşkun, şunları anlattı: “Yüreğir Belediyesi’nde işçi kıyımı devam ediyor. Belediyede 300 civarında çalışan işten çıkarılmış durumda. CHP’liler, nedensiz görevden alınan 300 civarında çalışana yerel seçimlerden evvel iş verildiğini iddia ediyor. Bunlar içinde 14 yıldır görev yapan da var. CHP’li yönetimin işten çıkarma kararı halkı da mağdur ediyor. Çöpler toplanmıyor, aşevlerine yemek gitmiyor. Bunu umursamayan yönetimin derdi eş dost, yakın akrabayı müdür yapmak.

Sözler nerede kaldı?

“Hani Yüreğir Belediyesi’nde işçi çıkarılmayacaktı! Sözler nerede kaldı? Hafızalarını mı kaybettiler? Allah, bunlara fırsat vermesin. Diğer yandan Yüreğir Belediyesi’nin büyük bir bütçesi var, 50 milyon lira tutarında emlak vergisi toplandı. Nedendir bilinmez belediye, arsaları bir bir satışa çıkardı. Yani belediyenin borçlu olduğu savı yanlış. CHP’nin elinde olan diğer belediyelerde de hâl böyleyken, buralarda maaşlar ya ödenemezken ya da eksik yatırılırken Özgür Özel’in ülkenin dört yanında ‘Geçinemiyoruz’ mitingleri yapması ve emekçinin şartlarının iyileştirilmesi çıkışında bulunması çelişkinin ürünüdür. İlk olarak belediyelerine baksın, belediyelerine çalışanlarını çıkarmama, işçilerin haklarını koruma talimatı versin. Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. Emekçilerin tek destekçisi AK Parti’dir.”

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Toplum inandırıcı bulmuyor

Siyasal iletişimci Ferhat Murat da şunları söyledi: “CHP’li belediyeler, memurlarının maaşlarını ödeyemiyor. Hâliyle Özel’in ülke genelinde milyonlarca emeklinin ve çalışanın aylığını yukarı çekilmesi çağrısı inandırıcı bulunmuyor.Özel, 13 Haziran’dan bu yana popülist siyaset anlayışıyla ilerliyor. Anlaşılan o ki Özel’in ayarları bozuldu. Nihayetinde milyonları ‘Geçinemiyoruz’ edebiyatına ve ışık açma-kapama eylemine davet etti. Halk, samimi çaba, çözüm önerisi bekliyor. CHP’li belediyelerin 31 Mart seçimleri arefesinde verdiği sözler var. İBB’nin emeklilere 10 bin lira yardım vaadi, hatırlarda. Bu konuda atılan bir adım var mı? Yok. CHP’li belediyeler emeklilere ve dar gelirlilere vaatlerini tutmuyor, sadece ‘engelleniyoruz’ diye vaveyla koparmaya devam ediyorlar.”