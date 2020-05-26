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Aktüel

(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu

Kayseri’nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:31:34 -
(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu

Kayseri’nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, mahalle sakinleri de hem direği hem de leyleklerin yuvasını tamir etti.


Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesi’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, durumu gören Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin harekete geçti. Mahalle sakinleri ile beraber devrilen direği yerine diken mahalle sakinleri, leylek yuvasını da yeniden yaptı. Yavrularını kaybeden leylekler de, yeniden yuvalarına döndü.


Mahalle sakinlerinin bu davranışı takdir topladı.

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